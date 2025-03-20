СМИ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике

По данным источников, подготовка шведских войск направлена на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территориях. Также, как отмечает издание, на севере Швеции проходят подготовку и американские военные.

Газета подчеркивает, что Россия сохраняет преимущество над НАТО в Арктике благодаря обновлению советских военных баз, передает «Радиоточка НСН».

