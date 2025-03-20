СМИ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике
Швеция готовит элитные войска на севере страны для возможного противостояния России в Арктике, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики. Бригада, формируемая на севере, является одной из самых активно развивающихся среди всех подразделений армии страны.
По данным источников, подготовка шведских войск направлена на поддержку сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на их территориях. Также, как отмечает издание, на севере Швеции проходят подготовку и американские военные.
Газета подчеркивает, что Россия сохраняет преимущество над НАТО в Арктике благодаря обновлению советских военных баз, передает «Радиоточка НСН».
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