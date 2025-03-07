Канада увеличит военное присутствие в Арктике
Канада намерена увеличить военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом заявили в минобороны страны.
«Министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность... вооруженных сил в Арктике и на Севере», - указали в ведомстве.
В течение 20 лет Канада будет инвестировать 2,67 млрд долларов в создание сети «центров оперативной поддержки» с взлетно-посадочными полосами и объектами материально-технического обеспечения. Они призваны помочь канадским военным более эффективно отстаивать суверенитет страны и «поддерживать увеличение круглогодичного присутствия».
Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Арктика должна оставаться не вовлеченным в конфликты регионом, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru