Канада увеличит военное присутствие в Арктике

Канада намерена увеличить военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом заявили в минобороны страны.

«Министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность... вооруженных сил в Арктике и на Севере», - указали в ведомстве.

В течение 20 лет Канада будет инвестировать 2,67 млрд долларов в создание сети «центров оперативной поддержки» с взлетно-посадочными полосами и объектами материально-технического обеспечения. Они призваны помочь канадским военным более эффективно отстаивать суверенитет страны и «поддерживать увеличение круглогодичного присутствия».

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Арктика должна оставаться не вовлеченным в конфликты регионом, пишет Ura.ru.

