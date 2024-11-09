СМИ: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении РФ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по отношению к России в прошлом. Об этом пишет Bild.
По данным газеты, на мероприятии во дворце Бельвю в Берлине по случаю 35-летия падения Берлинской стены писатель Марко Мартин подверг Штайнмайера критике. Литератор напомнил, что президент, будучи главой МИД Германии, поддерживал проект газопровода «Северный поток-2». Как отметили очевидцы, во время речи Мартина президент «тяжело дышал, сжимал челюсти, подавляя в себе эмоции».
Писатель позже рассказал немецким СМИ, что далее на приеме Штайнмайер якобы «утратил самообладание» и «подошел, чтобы читать нотации с позиции своей должности». В свою очередь представитель немецкого президента заявила, что Штайнмайер «конструктивно» обсудил с Мартином его речь.
Ранее жену Штайнмайера и супругу президента Франции Эммануэля Макрона засняли смеющимися на фоне стел берлинского мемориала в память жертв Холокоста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru