СМИ: Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции в отношении РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по отношению к России в прошлом. Об этом пишет Bild.

По данным газеты, на мероприятии во дворце Бельвю в Берлине по случаю 35-летия падения Берлинской стены писатель Марко Мартин подверг Штайнмайера критике. Литератор напомнил, что президент, будучи главой МИД Германии, поддерживал проект газопровода «Северный поток-2». Как отметили очевидцы, во время речи Мартина президент «тяжело дышал, сжимал челюсти, подавляя в себе эмоции».

Писатель позже рассказал немецким СМИ, что далее на приеме Штайнмайер якобы «утратил самообладание» и «подошел, чтобы читать нотации с позиции своей должности». В свою очередь представитель немецкого президента заявила, что Штайнмайер «конструктивно» обсудил с Мартином его речь.

Ранее жену Штайнмайера и супругу президента Франции Эммануэля Макрона засняли смеющимися на фоне стел берлинского мемориала в память жертв Холокоста.

