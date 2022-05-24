СМИ: Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, информацию об этом распространило издание «Фокус онлайн», ссылаясь на заявление канцлера.
Ранее в мае Шрёдер объявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Это случилось после того, как депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, если он сохранит свои посты в российских компаниях.
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