СМИ: Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, информацию об этом распространило издание «Фокус онлайн», ссылаясь на заявление канцлера.

Ранее в мае Шрёдер объявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Это случилось после того, как депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, если он сохранит свои посты в российских компаниях.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Герхард Шредер
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