СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге
18 августа 202212:55
Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время выступления в городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает издание Focus.
Шольц встретился с жителями Нойруппина накануне вечером.
«Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять», — пишет издание.
Focus отмечает, что к протесту граждан призывали «левые» и партия «Альтернатива для Германии».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru