СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге

Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время выступления в городе Нойруппин (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает издание Focus.

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Шольц встретился с жителями Нойруппина накануне вечером.

«Демонстранты кричали — "предатель народа" и "проваливай". Шольца с трудом можно было понять», — пишет издание.

Focus отмечает, что к протесту граждан призывали «левые» и партия «Альтернатива для Германии».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШольцГермания
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