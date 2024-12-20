СМИ: Шольц собирается в Москву с мирной миссией

В канцелярии канцлера опровергли эту информацию, назвав ее необоснованными слухами. Представители ведомства подчеркнули, что подобные планы в настоящее время не обсуждаются.

Шольц в последний раз посещал Москву в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».