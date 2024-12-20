СМИ: Шольц собирается в Москву с мирной миссией

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву с мирной миссией, сообщает издание Der Spiegel.

По данным журналистов, канцлер намерен выступить посредником в примирении между Киевом и Москвой, что может укрепить его политические позиции перед досрочными парламентскими выборами.

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В канцелярии канцлера опровергли эту информацию, назвав ее необоснованными слухами. Представители ведомства подчеркнули, что подобные планы в настоящее время не обсуждаются.

Шольц в последний раз посещал Москву в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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