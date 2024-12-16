Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus. Об этом он рассказал в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия.

Он подчеркнул, что Германия не будет делать ничего, что ставит под угрозу ее собственную безопасность.