Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus. Об этом он рассказал в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия.
Он подчеркнул, что Германия не будет делать ничего, что ставит под угрозу ее собственную безопасность.
Также Шольц заверил, что пока он является канцлером Германии, ФРГ не пошлет немецких солдат «на эту войну». По его словам, немецких граждан действительно беспокоит вопрос Украины, и еще раз подтвердил, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ поддерживает Киев ради экономической выгоды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
- Россиянам назвали самые опасные неисправности в автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru