Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей крылатые ракеты Taurus. Об этом он рассказал в преддверии предстоящего в бундестаге голосования по вотуму доверия.

Он подчеркнул, что Германия не будет делать ничего, что ставит под угрозу ее собственную безопасность.

Шольц намерен создать в Германии украинскую администрацию

Также Шольц заверил, что пока он является канцлером Германии, ФРГ не пошлет немецких солдат «на эту войну». По его словам, немецких граждан действительно беспокоит вопрос Украины, и еще раз подтвердил, что Германия предоставляет крупнейшую военную помощь Киеву по Европе.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ поддерживает Киев ради экономической выгоды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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