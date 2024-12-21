СМИ: Шольц «рявкнул» на Дуду из-за идей о конфискации активов России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на призыв президента Польши Анджея Дуды конфисковать и потратить российские активы на 260 млрд евро, замороженные в Европе. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков», — рявкнул канцлер на польского президента.

По данным источников, Шольц напугал других присутствовавших лидеров. Политик подчеркнул, что Польша даже не использует евро, валюта республики — польский злотый.

Как пишет FT, за конфискацию активов выступили США и Великобритания. Против этой идеи высказались Германия, Франция и Италия.

Ранее в Кремле назвали «экспроприацией» предполагаемую передачу доходов от замороженных ЕС суверенных активов России Украине.

