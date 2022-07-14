Президент Италии не принял отставку премьера Драги
14 июля 202221:04
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщает в четверг вечером РИА Новости.
Ранее Драги заявил о намерении уйти в отставку.
По его словам, правительство Италии больше не пользуется поддержкой в парламенте.
Сенаторы от партии «Движение пяти звезд» отказались 14 июля поддерживать вотум доверия правительству, отмечает «Коммерсантъ».
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru