Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, сообщает в четверг вечером РИА Новости.

Ранее Драги заявил о намерении уйти в отставку.

Премьер-министр Италии подает в отставку

По его словам, правительство Италии больше не пользуется поддержкой в парламенте.

Сенаторы от партии «Движение пяти звезд» отказались 14 июля поддерживать вотум доверия правительству, отмечает «Коммерсантъ».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Премьер-министрПрезидентИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры