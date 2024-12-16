СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с предложением распустить Бундестаг после того, как парламент отказал ему в доверии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

В понедельник на внеочередном заседании Бундестага запрос Шольца о доверии поддержали 207 депутатов из 717 присутствовавших. Против проголосовали 394 парламентария, еще 116 воздержались.