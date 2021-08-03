СМИ: Северная Корея предложила Южной восстановить каналы связи
Лидер КНДР Ким Чен Ын первый предложил Южной Корее восстановить каналы связи, которые были разорваны прошлым летом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.
Отмечается, что именно лидер КНДР выступил инициатором в этом вопросе. В результате 27 июля межкорейские каналы связи возобновились.
Переговоры о восстановлении связи между странами шли с апреля. Лидеры стран пару раз обменялись официальными посланиями на эту тему. Кроме того, в СМИ появилась информация о предложении Южной Кореи создать конференц-систему для проведения виртуальных переговоров. В Сеуле данные не подтвердили.
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