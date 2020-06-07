СМИ: Сергея и Юлию Скрипаль перевезли в Новую Зеландию
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, вместе с дочерью Юлией под новыми именами отправлены в Новую Зеландию. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.
По данным источника британского издания, Скрипали по новым документам и под новыми именами переехали в Новую Зеландию, которая входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes) наряду с Великобританией, США, Канадой и Австралией. Отмечается, что ранее The Sunday Times писала о переговорах британской разведки с коллегами в ЦРУ по поводу переселения Скрипалей в США.
Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, согласно заявлениям британских властей, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в его разработке России и, как следствие, - в причастности к покушению на жизни Скрипалей. Москва категорически отвергает домыслы британских спецслужб. До настоящего времени эксперты из лаборатории в Портон-Дауне (Великобритания) не смогли установить происхождение вещества, воздействию которого подверглись Скрипали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
468 тыс.+8 984 / сут.
Умерли
5 859+134 / сут.
Выздоровели
227 тыс.+5 343 / сут.
- СМИ: Международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля
- В Москве прошла церемония прощания с Михаилом Кокшеновым
- Стали известны подробности новых этапов снятия ограничений в Москве
- Племянница Скрипаля не верит в его переброску с дочерью в Новую Зеландию
- СМИ: Сергея и Юлию Скрипаль перевезли в Новую Зеландию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru