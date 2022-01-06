СМИ: Сенаторы-демократы не поддержат предложение о санкциях против «Северного потока-2»

По данным издания, сенаторы «не хотят подрывать позиции» президента США Джо Байдена, «пока он ведет переговоры с Россией». Демократы считают, что законопроект о санкциях может угрожать намерению Вашингтона «создать единство с европейскими союзниками».

Как отметила сенатор-демократ Джейн Шейхин, предложения Круза несвоевременны, так как «в свете потенциальных действий России на Украине» Штатам важно сотрудничать с союзниками, в частности, с Германией.

Вместе с тем в Республиканской партии уверены, что законопроект о санкциях против «Северного потока-2» будет принят. Голосование по документу состоится 14 января, пишет RT.

