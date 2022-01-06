СМИ: Сенаторы-демократы не поддержат предложение о санкциях против «Северного потока-2»
Представители Демократической партии США в Сенате не поддержат предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает Politico.
По данным издания, сенаторы «не хотят подрывать позиции» президента США Джо Байдена, «пока он ведет переговоры с Россией». Демократы считают, что законопроект о санкциях может угрожать намерению Вашингтона «создать единство с европейскими союзниками».
Как отметила сенатор-демократ Джейн Шейхин, предложения Круза несвоевременны, так как «в свете потенциальных действий России на Украине» Штатам важно сотрудничать с союзниками, в частности, с Германией.
Вместе с тем в Республиканской партии уверены, что законопроект о санкциях против «Северного потока-2» будет принят. Голосование по документу состоится 14 января, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 772 / сут.
Умерли
313 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+25 581 / сут.
- СМИ: Сенаторы-демократы не поддержат предложение о санкциях против «Северного потока-2»
- В Британии назвали убивающий раковые клетки «суперпродукт»
- Курс доллара поднялся выше 77 рублей
- В Алма-Ате ликвидировали десятки нападавших на административные здания
- Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания гиперзвуковой ракеты
- Климкин предложил отправить главу евродипломатии Борреля на границу с Крымом
- Лидеры Киргизии, Казахстана, Армении и России обсудили ситуацию в Казахстане
- Академик Бокерия: Мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Масштабная операция силовиков и военных началась в Алма-Ате
- На Украине предупредили об остановке транзита газа из-за политики Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru