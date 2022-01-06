СМИ: Сенаторы-демократы не поддержат предложение о санкциях против «Северного потока-2»

Представители Демократической партии США в Сенате не поддержат предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает Politico.

СМИ: республиканцы уверены, что Сенат утвердит санкции против «Северного потока - 2»

По данным издания, сенаторы «не хотят подрывать позиции» президента США Джо Байдена, «пока он ведет переговоры с Россией». Демократы считают, что законопроект о санкциях может угрожать намерению Вашингтона «создать единство с европейскими союзниками».

Как отметила сенатор-демократ Джейн Шейхин, предложения Круза несвоевременны, так как «в свете потенциальных действий России на Украине» Штатам важно сотрудничать с союзниками, в частности, с Германией.

Вместе с тем в Республиканской партии уверены, что законопроект о санкциях против «Северного потока-2» будет принят. Голосование по документу состоится 14 января, пишет RT.

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