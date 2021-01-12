СМИ: Сенаторов предупредили о штурме Капитолия в день инаугурации Байдена

Служба безопасности американского Конгресса предупредила сенаторов о возможном штурме Капитолия 20 января во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По данным издания, сторонники действующего президента Дональда Трампа могут совершить вооружённые нападения не только на здание Конгресса, но и на Белый дом и Верховный суд США.

Как сообщает The Hill, в день инаугурации Байдена около 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии будут привлечены к обеспечению безопасности в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Трамп ввёл в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и направил туда федеральную помощь для усиления безопасности в преддверии инаугурации.

