СМИ: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий
Попавший в ДТП липецкий сенатор Олег Королев написал заявление о сложении полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации РФ.
По информации собеседника агентства, сенатор подал заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.
Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором Lexus Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенными колёсами.
Управлявший иномаркой сенатор объяснил, что ему стало плохо и он попытался выпить лекарство, которое, к сожалению, не помогло, сообщает RT. После этого Королёв обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой.
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