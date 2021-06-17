СМИ: сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Попавший в ДТП липецкий сенатор Олег Королев написал заявление о сложении полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации РФ.

По информации собеседника агентства, сенатор подал заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором Lexus Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенными колёсами.

Управлявший иномаркой сенатор объяснил, что ему стало плохо и он попытался выпить лекарство, которое, к сожалению, не помогло, сообщает RT. После этого Королёв обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой.

