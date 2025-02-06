СМИ: Сенат США обвинил Трампа в содействии России
Сенат США заподозрил американского лидера Дональда Трампа в желании содействовать России в урегулировании российско-украинского конфликта из-за его решения заморозить помощь иностранным государствам по линии USAID. Об этом сообщило интернет-издание Semafor.
Впрочем, отметил член комитета Сената по международным отношениям Джин Шахин, у Трампа есть время все исправить. По мнению сенатора, прекращение поддержки Украины со стороны USAID предоставит преимущество Москве в преддверии мирных переговоров.
Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся на уровне отдельных ведомств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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