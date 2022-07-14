СМИ: Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского топлива
14 июля 202219:30
Саудовская Аравия удвоила объем закупаемого из России топлива за период апрель - июнь в 2022 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в апреле - июне 2021 года Россия экспортировала в королевство около 320 тыс. тонн топлива. В 2022 году объем экспортируемого топлива из РФ вырос до 647 тыс. тонн.
Отмечается, что Минэнерго обоих государств не прокомментировали этот рост.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru