СМИ: Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского топлива

Саудовская Аравия удвоила объем закупаемого из России топлива за период апрель - июнь в 2022 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, в апреле - июне 2021 года Россия экспортировала в королевство около 320 тыс. тонн топлива. В 2022 году объем экспортируемого топлива из РФ вырос до 647 тыс. тонн.

Отмечается, что Минэнерго обоих государств не прокомментировали этот рост.

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ТЕГИ:Саудовская Аравия
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