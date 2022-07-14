СМИ: Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского топлива

По данным агентства, в апреле - июне 2021 года Россия экспортировала в королевство около 320 тыс. тонн топлива. В 2022 году объем экспортируемого топлива из РФ вырос до 647 тыс. тонн.

Отмечается, что Минэнерго обоих государств не прокомментировали этот рост.

