СМИ: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашингтоном Украины, сообщает Bloomberg.

Президент России Владимир Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает «Радиоточка НСН».

