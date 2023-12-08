СМИ: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отложил свой визит в Лондон ради встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 декабря, пишет газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.
Отмечается, что поездка наследного принца была запланирована на 3 декабря. В Великобритании отказ восприняли с опаской, выразив сомнения в прочности отношений двух стран. В Саудовской Аравии же перенос поездки не связывают с визитом Путина.
Визит российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий Соединенных Штатов по изоляции Москвы и ставит под вопрос долговечность поддержки Вашингтоном Украины, сообщает Bloomberg.
Президент России Владимир Путин 6 декабря впервые с 2019 года посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает «Радиоточка НСН».
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