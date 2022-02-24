СМИ: Санкции США затронут лично Путина, банки РФ и энергосектор
Новые санкции Соединённых Штатов Америки в отношении России затронут банки, нефтяные компании, бизнесменов и лично президента Владимира Путина. Такую информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на главу банковского комитета сената Конгресса США Шеррода Брауна.
Агентство не публикует подробностей о том, какие именно кредитные организации, энергокомпании и лица подпадут под рестрикции. О санкциях должен объявить в ходе выступления президент США Джо Байден.
Ранее стало известно, что Европейский союз может ввести санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. При этом, как отмечало Bloomberg, эта мера носит, скорее, символический характер.
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