СМИ: Санкции США затронут лично Путина, банки РФ и энергосектор

Новые санкции Соединённых Штатов Америки в отношении России затронут банки, нефтяные компании, бизнесменов и лично президента Владимира Путина. Такую информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на главу банковского комитета сената Конгресса США Шеррода Брауна.

Агентство не публикует подробностей о том, какие именно кредитные организации, энергокомпании и лица подпадут под рестрикции. О санкциях должен объявить в ходе выступления президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что Европейский союз может ввести санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. При этом, как отмечало Bloomberg, эта мера носит, скорее, символический характер.

