СМИ: Санкции США помогли экспорту российских вооружений
В условиях санкций США власти РФ быстро переориентировались и скорректировали стратегию экспорта, найдя новых покупателей на Востоке и сохранив ведущие позиции в экспорте вооружений, пишут журналисты китайского информационного агентства «Синьхуа».
Согласно докладу Минобороны РФ, в 2019 году основными импортёрами российского вооружения стали страны Ближнего Востока. Большое значение имело сотрудничество с Турцией и Индией. Кроме того, Россия нашла новых покупателей — это Египет, Судан и Ирак, говорится в материале.
Как отмечают в Китае, в рамках укрепления своих позиций на международном рынке Россия стала предлагать заказчикам и последующее обслуживание техники, передает РИА ФАН.
По оценке «Синьхуа», наибольшим спросом пользуется российское оружие для ведения воздушного боя, а также средства противовоздушной обороны.
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