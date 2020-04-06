СМИ: Санкции США помогли экспорту российских вооружений

В условиях санкций США власти РФ быстро переориентировались и скорректировали стратегию экспорта, найдя новых покупателей на Востоке и сохранив ведущие позиции в экспорте вооружений, пишут журналисты китайского информационного агентства «Синьхуа».

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Согласно докладу Минобороны РФ, в 2019 году основными импортёрами российского вооружения стали страны Ближнего Востока. Большое значение имело сотрудничество с Турцией и Индией. Кроме того, Россия нашла новых покупателей — это Египет, Судан и Ирак, говорится в материале.

Как отмечают в Китае, в рамках укрепления своих позиций на международном рынке Россия стала предлагать заказчикам и последующее обслуживание техники, передает РИА ФАН.

По оценке «Синьхуа», наибольшим спросом пользуется российское оружие для ведения воздушного боя, а также средства противовоздушной обороны.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
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