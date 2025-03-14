СМИ: Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы
14 марта 202506:18
Авиалайнер, на котором, как предполагается, находится специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, покинул Москву, сообщают «Известия».
На опубликованных кадрах можно увидеть, как кортеж политика заезжает в аэропорт «Внуково».
До этого Уиткофф посетил посольство США в Москве. Там он пробыл около часа.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил встречу главы государства Владимира Путина с Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru