СМИ: Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Авиалайнер, на котором, как предполагается, находится специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, покинул Москву, сообщают «Известия».

Самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

На опубликованных кадрах можно увидеть, как кортеж политика заезжает в аэропорт «Внуково».

До этого Уиткофф посетил посольство США в Москве. Там он пробыл около часа.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил встречу главы государства Владимира Путина с Уиткоффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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