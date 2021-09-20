СМИ: саммит в Нормандском формате вряд ли состоится в ближайшем будущем
Проведение саммита «нормандской четверки» в ближайшем будущем маловероятно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российской делегации.
В пятницу 17 сентября состоялась видеоконференция политических советников и представителей министерств иностранных дел стран-участниц переговоров в нормандском формате, куда входят Германия, Россия, Украина и Франция. По данным агентства, настоящее урегулирование конфликта в Донбассе невыгодно Франции, Германии и Украине.
«Фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы нормандского формата и в обозримом будущем весьма проблематичен», - цитирует ТАСС слова источника.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание «не декларативно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.
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