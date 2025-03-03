СМИ: Ряд помощников Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки
Отставка президента Украины Владимира Зеленского может стать частью любой возможной сделки с Киевом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.
«Президент США [Дональд Трамп], похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации», - отмечается в материале.
По данным издания, некоторые помощники американского лидера настаивают на отставке Зеленского «как части любой сделки».
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что украинский президент «взорвал» соглашение по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru