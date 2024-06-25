СМИ: Рютте утвердят генсеком НАТО 26 июня
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет утверждён в должности генерального секретаря НАТО 26 июня. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Agence France-Presse.
Собеседники агентства утверждают, что послы 32 стран блока утвердят данное назначение на заседании Североатлантического совета.
Неофициально кандидатура Рютте была согласована лидерами стран ЕС 17 июня. К своим новым обязанностям нидерландский политик приступит 1 октября.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после назначения нового генсека политика НАТО в отношении России не изменится, сообщает RT.
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