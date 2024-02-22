СМИ: Байден поддержит премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО
Президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового генсека НАТО, сообщает Politico со ссылкой на официальных представителей Белого дома.
По их информации, американский лидер поддержит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте при выдвижении на эту должность.
Издание отмечает, что поддержка Байдена позволит главе голландского правительства заручится поддержкой большего числа стран членов НАТО, которые традиционно голосуют также, как глава Соединненых Штатов.
Ранее СМИ писали, что в США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru