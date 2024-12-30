СМИ: Руководителем Военно-строительной компании МО назначен Игорь Маковский

Министр обороны России Андрей Белоусов назначил гендиректором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ (ППК ВСК) Игоря Маковского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что он учился в Алма-Атинском высшем пограничном командном училище им. Дзержинского, а также в Калининградском государственном университете по специальности «юриспруденция» и в Северо-Западной академии госслужбы.

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Маковский также служил в ВС России с 1993 по 1999 годы, получил орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он был председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа» и возглавлял АО «Янтарьэнерго». До назначения на должность гендиректора ППК ВСК руководил ПАО «Россети Центр».

ППК ВСК реализует крупнейшие стройпроекты Министерства обороны России. В настоящий момент сразу несколько бывших руководителей организации, а также экс-замминистра обороны Тимур Иванов находятся под следствием.

Ранее издание «Ura.ru» сообщило, что главу Минобороны РФ Андрея Белоусова назначили председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании. Эту должность раньше занимал экс-министр обороны России Сергей Шойгу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СтроительствоРоссияМинобороны РФ

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