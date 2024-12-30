Медведев: Все мои «нереальные» прогнозы на 2024 год сбылись

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил свои «совершенно нереальные» прогнозы на 2024-й год, заявив, что все они сбылись. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Данные прогнозы политик сделал ровно год назад.

«Все, ну все, что я написал, — сбылось!», - сказал он.

Например, в конце прошлого года Медведев «предсказал», что Украине будет выделен крупный кредит «с последующим расхищением денег киевским правительством при участии сына президента США Хантера Байдена».

«Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл», - написал Медведев.

Он также спрогнозировал роспуск простых полицейских формирований в Евросоюзе с передачей их функций «немецкой и украинской полиции», объявление пока еще действующего президента США Джо Байдена в международный розыск после «его неосторожного ухода со сцены во время выступления», приговор по уголовным делам Дональда Трампа и его переизбрание американским президентом. Медведев подчеркнул, что все эти события в разной вариации якобы случились.

К тому же ранее политик с иронией говорил, что в 2024 году в России появятся «партии пацанов» и «партии чушпанов». По его словам, такой прогноз тоже сбылся.