Медведев: Все мои «нереальные» прогнозы на 2024 год сбылись
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил свои «совершенно нереальные» прогнозы на 2024-й год, заявив, что все они сбылись. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Данные прогнозы политик сделал ровно год назад.
«Все, ну все, что я написал, — сбылось!», - сказал он.
Например, в конце прошлого года Медведев «предсказал», что Украине будет выделен крупный кредит «с последующим расхищением денег киевским правительством при участии сына президента США Хантера Байдена».
«Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл», - написал Медведев.
Он также спрогнозировал роспуск простых полицейских формирований в Евросоюзе с передачей их функций «немецкой и украинской полиции», объявление пока еще действующего президента США Джо Байдена в международный розыск после «его неосторожного ухода со сцены во время выступления», приговор по уголовным делам Дональда Трампа и его переизбрание американским президентом. Медведев подчеркнул, что все эти события в разной вариации якобы случились.
К тому же ранее политик с иронией говорил, что в 2024 году в России появятся «партии пацанов» и «партии чушпанов». По его словам, такой прогноз тоже сбылся.
«Часть людей все-таки поделилась на "пацанов" и "чушпанов". Правильные пацаны помогают своим. А чушпаны то банкомат подожгут, то бутылку бросят», - написал Медведев.
Замглавы Совбеза также заявил, что его прогноз о «массовом оживлении мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США и их приходе» тоже якобы сбылся.
«Объекты, массово пролетевшие в 2024 году над территорией США, конечно, инопланетные корабли», - отметил он, назвав, американских сенаторов и конгрессменов «мерзкими рептилоидами».
Политик, говоря о прогнозе, касающемся «захвата Годзиллой власти в Японии», подчеркнул, что природные катаклизмы и «кривлянья японских политиков» свидетельствуют о том, что эта страна в скором времени перестанет существовать.
Ранее Дмитрий Медведев предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск могут купить Канаду, Великобританию и Панамский канал, передает RT.
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