СМИ: Россия вынудила Запад играть по собственным правилам в нынешнем конфликте

Россия вынудила Запад играть по ее правилам в военном конфликте на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).

Так, в докладе отмечается, что Кремль борется за то, чтобы западные противники принимали решения в той «альтернативной реальности кремлевского поколения», которая позволит России одержать победу.