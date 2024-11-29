СМИ: Россия вынудила Запад играть по собственным правилам в нынешнем конфликте

Россия вынудила Запад играть по ее правилам в военном конфликте на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Института изучения войны (ISW).

Так, в докладе отмечается, что Кремль борется за то, чтобы западные противники принимали решения в той «альтернативной реальности кремлевского поколения», которая позволит России одержать победу.

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Также нынешний подход РФ в материале сравнивается с советским «рефлексивным контролем». Эта тактика нацелена на то, чтобы навязать противнику ложный набор вариантов, вынуждая его тем самым принимать решения против своих же интересов.

В пример авторы статьи привели дискуссии на Западе по вопросу передачи Украине вооружения – обсуждая эти темы, все союзники держат в уме возможную реакцию Москвы, опасаясь ее ответа.

Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил The Daily Telegraph, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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