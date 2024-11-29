СМИ: Спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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