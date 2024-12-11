Песков: Россия помогла Сирии и выполнила свою миссию

Россия в своё время помогла Сирии справиться с террористами и выполнила свою миссию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, для этого потребовалось много усилий, однако после стабилизации ситуации развитием арабской республики занималось правительство Башара Асада.

«К сожалению, развитие привело к той ситуации, которая есть. И сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддержат международные усилия, направленные на привлечение к ответственности тех, кто помогал Асаду, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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