СМИ: Россия согласилась стать посредником между США и Ираном

Собеседники агентства утверждают, что этот вопрос в феврале в ходе телефонного разговора обсуждали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.

«Также эта тема поднималась на российско-американской встрече в Эр-Рияде», - отметили источники.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время президентства Трампа у Ирана не будет ядерного оружия, сообщает «Свободная пресса».

