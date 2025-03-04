СМИ: Россия согласилась стать посредником между США и Ираном

Россия согласилась оказать посредничество в контактах США и Ирана, в том числе по вопросу иранской ядерной программы. Об этом со ссылкой осведомленные источники сообщает Bloomberg.

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Собеседники агентства утверждают, что этот вопрос в феврале в ходе телефонного разговора обсуждали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.

«Также эта тема поднималась на российско-американской встрече в Эр-Рияде», - отметили источники.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время президентства Трампа у Ирана не будет ядерного оружия, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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