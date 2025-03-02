Хаменеи на фоне встречи Трампа и Зеленского напомнил о ненадёжности США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после провальной встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X свои слова о ненадёжности США и Европы.

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«По его словам, поддержка стран Запада, «являющихся их марионетками, — мираж».

Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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