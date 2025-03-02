Хаменеи на фоне встречи Трампа и Зеленского напомнил о ненадёжности США
2 марта 202505:01
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после провальной встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил в соцсети X свои слова о ненадёжности США и Европы.
«По его словам, поддержка стран Запада, «являющихся их марионетками, — мираж».
Ранее стало известно, что решение выдворить Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru