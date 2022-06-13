СМИ: Россия сломала щит НАТО
Кризис на Украине продемонстрировал слабость и раскол в «щите» НАТО, считает обозреватель Саймон Тисдалл. Об этом он пишет в статье для The Guardian.
Журналист отмечает, что Североатлантический альянс — менее сплоченный, могущественный и организованный союз, чем может показаться. По словам эксперта, в такой крупной организации не стоит ожидать политического единодушия по украинскому вопросу.
«Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений», — указал Тисдалл.
Журналист также обратил внимание на чрезмерную зависимость членов НАТО от США, без согласия которых ничего не происходит.
«Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран», — подчеркнул обозреватель.
Тисдалл добавил, что в случае продолжения украинского конфликта слабости и уязвимости альянса станут еще очевиднее и опаснее. Журналист допустил, что «щит НАТО» сломан или имеет серьезные недостатки.
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