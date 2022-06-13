СМИ: Россия сломала щит НАТО

«Тот факт, что каждый член НАТО имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурда не равны, препятствует быстрому и смелому принятию решений», — указал Тисдалл.

Журналист также обратил внимание на чрезмерную зависимость членов НАТО от США, без согласия которых ничего не происходит.

«Имеется три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал союза базируется в Бельгии. Отсутствует оперативная совместимость систем вооружений разных стран», — подчеркнул обозреватель.

Тисдалл добавил, что в случае продолжения украинского конфликта слабости и уязвимости альянса станут еще очевиднее и опаснее. Журналист допустил, что «щит НАТО» сломан или имеет серьезные недостатки.

