Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
Россия может использовать по меньшей мере четыре контрмеры в случае продолжения расширения НАТО, считает сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй. Об этом эксперт пишет в своей статье для «Хуаньцю шибао».
Китайский специалист отмечает, что Кремль даст резкое предупреждение о серьезных последствиях новой волны расширения Североатлантического альянса. Россия будет вынуждена укреплять свои силы в Балтийском регионе, пишет Ura.ru.
Кроме того, в случае продолжения расширения НАТО последует усиление роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что страны ОДКБ проведут совместные военные учения в Казахстане.
Также Ван Сяньцзюй считает, что Москва будет уделять больше внимания сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). В будущем эксперты допускают совместную работу ШОС и ОДКБ в большем количестве областей, пишет РИА ФАН.
По мнению специалиста из КНР, Россия также может углубить Евразийский экономический союз.
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