Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО

Китайский специалист отмечает, что Кремль даст резкое предупреждение о серьезных последствиях новой волны расширения Североатлантического альянса. Россия будет вынуждена укреплять свои силы в Балтийском регионе, пишет Ura.ru.

Кроме того, в случае продолжения расширения НАТО последует усиление роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что страны ОДКБ проведут совместные военные учения в Казахстане.

Также Ван Сяньцзюй считает, что Москва будет уделять больше внимания сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). В будущем эксперты допускают совместную работу ШОС и ОДКБ в большем количестве областей, пишет РИА ФАН.

По мнению специалиста из КНР, Россия также может углубить Евразийский экономический союз.

