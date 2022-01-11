СМИ: Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве

Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.

По его словам, это сделано для того, чтобы избежать появления «недопониманий».

Собеседник агентства подчеркнул, что в Кремле ждут конкретный ответ, особенно в контексте нерасширения НАТО, и выразил надежду на то, что в Белом доме не будут поддерживать новые санкции против России.