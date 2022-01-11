СМИ: Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве

Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.

По его словам, это сделано для того, чтобы избежать появления «недопониманий».

Собеседник агентства подчеркнул, что в Кремле ждут конкретный ответ, особенно в контексте нерасширения НАТО, и выразил надежду на то, что в Белом доме не будут поддерживать новые санкции против России.

«Только после разгрома»: В России исключили вступление в НАТО

Он также призвал США не уходить от ответственности, так как принятие решений в Вашингтоне очевидно. По его словам, если оба государства не договорятся, то существует возможность возникновения угрозы мировой безопасности.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вхождение России в НАТО невозможно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыЖеневаНАТОСШАРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры