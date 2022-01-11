СМИ: Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве
Россия «разжевала» США свои предложения на встрече в Женеве. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на близкий к переговорам источник.
По его словам, это сделано для того, чтобы избежать появления «недопониманий».
Собеседник агентства подчеркнул, что в Кремле ждут конкретный ответ, особенно в контексте нерасширения НАТО, и выразил надежду на то, что в Белом доме не будут поддерживать новые санкции против России.
Он также призвал США не уходить от ответственности, так как принятие решений в Вашингтоне очевидно. По его словам, если оба государства не договорятся, то существует возможность возникновения угрозы мировой безопасности.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вхождение России в НАТО невозможно.
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