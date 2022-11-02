СМИ: Россия превратила «великую победу» Запада в ООН в большой провал
Запад ошибся, посчитав, что одержал над Россией «великую победу» в ООН. Об этом пишет Newsweek.
В марте Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия РФ на Украине. Это решение могло быть преподнесено западными дипломатами «как великая победа», пишет RT.
«Но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — подчеркнул замдиректора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатан Эяль.
Как отмечает Newsweek, на Глобальном Юге считают, что Россию вынудили начать спецоперацию. Кроме того, среди стран региона остается «глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное».
Издание указывает, что США и их союзники довольно давно изучают возможности исключить Россию из G20, однако сделать это фактически невозможно: Индия, Бразилия, ЮАР и Китай не хотят поддерживать такой шаг.
«Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — отмечается в материале.
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