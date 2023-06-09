СМИ: Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября
Россия в пятницу, 9 июня, официально уведомила страны-члены Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) о дате окончательного выхода из этого соглашения. Об этом сообщил «Коммерсант».
Отмечается, что речь идет о 7 ноября. Издание напомнило, что Госдума приняла закон о выходе России из Договора 16 мая. Российский лидер Владимир Путин внес его на рассмотрение парламентариев 10 мая.
Ранее сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в разговоре с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах. По его словам, страны Запада своей деструктивной политикой сломали всю систему контроля над вооружениями в Европе и мире, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru