СМИ: Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября

Отмечается, что речь идет о 7 ноября. Издание напомнило, что Госдума приняла закон о выходе России из Договора 16 мая. Российский лидер Владимир Путин внес его на рассмотрение парламентариев 10 мая.

Ранее сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в разговоре с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах. По его словам, страны Запада своей деструктивной политикой сломали всю систему контроля над вооружениями в Европе и мире, сообщает «Радиоточка НСН».

