Путин: Значимость партнерства России и Китая усиливается

Отношения России и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость на фоне геополитической напряженности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Он назвал взаимодействие между странами образцом сотрудничества держав в 21 веке.