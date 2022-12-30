Путин: Значимость партнерства России и Китая усиливается
Отношения России и Китая демонстрируют зрелость и устойчивость на фоне геополитической напряженности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.
Он назвал взаимодействие между странами образцом сотрудничества держав в 21 веке.
Путин сказал, что отношения с Китаем достойно выдерживают все испытания и продолжают динамично развиваться.
Россия и Китай победили борьбе с экономическими санкциями Соединенных Штатов. Об этом заявило издание Foreign Affairs. Автор статьи отметила, что эпоха «излюбленного экономического оружия» Вашингтона подходит к концу. Она подчеркнула, что вседозволенность США вызвала сопротивление мира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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