«На последнем издыхании»: В МИД оценили отношения США и России

Дипломат также оценил роль нового посла США в России Линн Трейси. Он отметил важность нацеленности американской дипмиссии не на дальнейшее ухудшение и без того испорченных отношений между двумя державами, а на попытку поддерживать их хотя бы на сегодняшнем уровне, стараясь улучшить.

Ранее США объявили о вводе новых санкций против России. Отмечается, что в «черный» список внесли десять российских компаний, связанных с судоходством. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

