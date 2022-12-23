«На последнем издыхании»: В МИД оценили отношения США и России
Отношения между Россией и США «находятся на последнем издыхании». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева.
Дипломат также оценил роль нового посла США в России Линн Трейси. Он отметил важность нацеленности американской дипмиссии не на дальнейшее ухудшение и без того испорченных отношений между двумя державами, а на попытку поддерживать их хотя бы на сегодняшнем уровне, стараясь улучшить.
Ранее США объявили о вводе новых санкций против России. Отмечается, что в «черный» список внесли десять российских компаний, связанных с судоходством. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru