СМИ: Россия и США поддерживают контакты и «успокаивают» друг друга

Высокопоставленные чиновники и дипломаты России и США продолжают контактировать и обмениваться сигналами по непубличным каналам связи, несмотря на противостояние. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рябков: Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики

Как отмечает издание, Кремль предупреждал Белый дом, что поддержка Украины может привести страны к «опасной черте». При этом американская сторона заявляла о «катастрофических последствиях» в случае применения Россией ядерного оружия, пишет Газета.ру.

«Коммерсантъ» отмечает, что Москва и Вашингтон по неофициальным каналам призывают друг друга успокоиться.

После начала российской специальной военной операции на Украине переговоры высокопоставленных лиц России и США сошли на нет, при этом непублично стороны продолжают контакты, отмечает РИА ФАН. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас роль дипломатии находится «не на должном уровне», однако Москва и Вашингтон сохраняют диалог и каналы дипломатической связи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРоссия
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