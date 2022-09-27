Рябков: Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики

Несмотря на конфронтацию и на приостановку публичных контактов между Россией и Соединенными Штатами, диалог между двумя странами не прекращается, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Рябков заверил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Он указал на недопустимые действия США на Украине, обратив внимание на опасность складывающейся ситуации. Дипломат отметил, что Россия не раз предупреждала Вашингтон о возможных последствиях их политики, теперь МИД России приходится заниматься «управлением кризисом» из-за действий американских властей.

Замминистра также назвал поведение Вашингтона все более острым и все более тревожным. Рябков подчеркнул, что РФ продолжает вести диалог с США про договор о СНВ. Москва не прекращала контакты с США и по ядерным вопросам.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что увязка Вашингтоном переговоров по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с возобновлением инспекций ядерного оружия неправомерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФСШАСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры