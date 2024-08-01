СМИ: Россия и США обменялись в аэропорту Анкары 26 заключенными

Отмечается, что обмен осуществлён при содействии Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

«Наша организация взяла на себя важную посредническую роль в этой операции, которая является наиболее всеобъемлющей за последний период», - цитирует MiT телеканал.

Ранее в СМИ появилась информация, что в масштабном обмене заключёнными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Российская сторона передаст Германии 12 человек. В Россию вернутся восемь россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».