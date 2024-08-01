СМИ: Россия и США обменялись в аэропорту Анкары 26 заключенными
Россия и США обменялись в Турции 26 заключенными. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, опубликовавший видео с российскими и американскими самолётами в аэропорту Анкары.
Отмечается, что обмен осуществлён при содействии Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.
«Наша организация взяла на себя важную посредническую роль в этой операции, которая является наиболее всеобъемлющей за последний период», - цитирует MiT телеканал.
Ранее в СМИ появилась информация, что в масштабном обмене заключёнными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Российская сторона передаст Германии 12 человек. В Россию вернутся восемь россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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