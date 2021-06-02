СМИ: Россия, Азербайджан и Армения провели консультации в Москве

Нет задачи отобрать деньги у металлургов – первый зампред правительства скорректировал свое заявление Белоусов об ответственных компаниях Сошлись на скидках. Мордашов – Мантурову: «Что хотите – деньги или скидки?» Кого «ошкурят» вместо металлургов?