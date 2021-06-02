СМИ: Россия, Азербайджан и Армения провели консультации в Москве

Представители России, Азербайджана и Армении в среду провели в Москве трехсторонние консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

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По данным собеседников агентства, представители трех стран обсуждали «пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана».

Отмечается, что стороны условились продолжить рабочие контакты.



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Фото: mil.am
ТЕГИ:РоссияАзербайджанАрмения
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