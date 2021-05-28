Евросоюз предложил помощь в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Евросоюз на фоне очередного инцидента на армяно-азербайджанской границе призвал стороны к деэскалации и предложил помощь в урегулировании ситуации. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы сообщества Питера Стано.

Отмечается, что ЕС призывает Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшего военного развертывания или действий.

«Все силы должны отойти на позиции, которые они занимали до 12 мая, обе стороны должны быть вовлечены в переговоры по делимитации и демаркации границы», — цитирует заявление РИА Новости.

Кроме того, Брюссель призвал Баку освободить всех военнопленных и задержанных, а также приветствовал направленные на снижение напряженности усилия, в том числе предложения по возможной международной наблюдательной миссии.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией в ночь с 27 на 28 мая, в результате которого был ранен один военнослужащий. Кроме того, в четверг силы Азербайджана задержали шесть армянских военных, якобы попытавшихся пересечь государственную границу.

