СМИ: Российский аналитик арестован в США по делу о возможных связях Трампа с Москвой

По данным издания, Данченко арестовали в результате расследования спецпрокурора Джона Дарема. Он выяснял обстоятельства слежки спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает RT.

В феврале 2020 года представители штаба экс-президента обратились в суд с иском на The New York Times из-за «ложных обвинений в сговоре с Россией».

Более года назад, в марте 2019 года, был обнародован доклад спецпрокурор Роберта Мюллера, в котором зафиксировано отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. «Расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству», сообщало американское Министерство юстиции.

