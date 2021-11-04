СМИ: Российский аналитик арестован в США по делу о возможных связях Трампа с Москвой

Российского аналитика Игоря Данченко арестовали в США в связи с подозрениями в сборе данных по делу в отношении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подозреваемого в связи с Москвой. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, Данченко арестовали в результате расследования спецпрокурора Джона Дарема. Он выяснял обстоятельства слежки спецслужб за предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает RT.

В феврале 2020 года представители штаба экс-президента обратились в суд с иском на The New York Times из-за «ложных обвинений в сговоре с Россией».

Более года назад, в марте 2019 года, был обнародован доклад спецпрокурор Роберта Мюллера, в котором зафиксировано отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. «Расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству», сообщало американское Министерство юстиции.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:АрестСШАТрампДональд Трамп
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