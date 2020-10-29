В Совфеде объяснили появление россиянки Галкиной в «досье» на Трампа

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что информация WSJ имеет нулевое значение с точки зрения сути вопроса.

«Все досье давно признано фейком, оно было высосано из пальца. Кроме этой мадам, в составлении досье участвовал господин Скрипаль. Мелькнуло сообщение, что эта мадам была связана с Пермью. В Пермь в свое время ездил британский разведчик Кристофер Стил под дипломатическим прикрытием. Видимо, тогда у них завязались отношения. Когда вербовали Скрипаля, Стил возглавлял управление MI-6, которое занималось Россией. Это его люди, они вместе что-то там сочиняли. Ничего нового это знание никому не прибавляет», - подчеркнул Климов.

Он объяснил, почему информация о Галкиной всплыла именно сейчас.

«Почему об этом сегодня пишет Washington Post, понятно. Это издание ближе к демократам, они думают, что это поможет напомнить исходную тему и хоть чуть-чуть прибавить голосов Байдену. Сейчас все вокруг 3 ноября крутится. Была эта дама участником сочинения фейка, не была – это никакого значения не имеет. Мы знаем, кто оплачивал работу Кристофера Стила. В том числе она оплачивалась из фонда Обамы «За демократию». Все эти данные есть у нас в комиссии. От того, что возникают еще две-три фамилии, что это дает? Ничего», - заключил сенатор.

Кристофер Стил возглавлял российское управление MI-6 в 2006-2009 годах. Под дипломатическим прикрытием он работал в России в 1990-1993 годах. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, по данным расследования ФСБ, был завербован в 1995 году в Испании.

