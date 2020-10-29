В Совфеде объяснили появление россиянки Галкиной в «досье» на Трампа
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам рассказал в эфире НСН, что означает появление российской фигурантки «досье» на американского президента.
Одним из важнейших источников для «досье» бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила на американского президента Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связь с Россией, была россиянка Ольга Галкина.
По данным газеты The Wall Street Journal, эти данные Стилу передавала 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина. В 2016 году она возглавляла службу по связям с общественностью в филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей предпринимателю Алексею Губареву. Одним из основных активов XBT Holding SA является хостинг Webzilla.
Как утверждает газета, Галкина через работавшего на Стила Игоря Данченко, с которым она дружила еще в школьные годы в Перми, сообщила, что Webzilla несет ответственность за взлом электронной почты Национального комитета Демпартии США. Публикация этих писем повредила избирательной кампании демократов. Кроме того, Галкина называла Губарева хакером-экспертом, завербованным российскими спецслужбами. Позднее она была уволена из XBT Holding SA после конфликта с работодателем.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что информация WSJ имеет нулевое значение с точки зрения сути вопроса.
«Все досье давно признано фейком, оно было высосано из пальца. Кроме этой мадам, в составлении досье участвовал господин Скрипаль. Мелькнуло сообщение, что эта мадам была связана с Пермью. В Пермь в свое время ездил британский разведчик Кристофер Стил под дипломатическим прикрытием. Видимо, тогда у них завязались отношения. Когда вербовали Скрипаля, Стил возглавлял управление MI-6, которое занималось Россией. Это его люди, они вместе что-то там сочиняли. Ничего нового это знание никому не прибавляет», - подчеркнул Климов.
Он объяснил, почему информация о Галкиной всплыла именно сейчас.
«Почему об этом сегодня пишет Washington Post, понятно. Это издание ближе к демократам, они думают, что это поможет напомнить исходную тему и хоть чуть-чуть прибавить голосов Байдену. Сейчас все вокруг 3 ноября крутится. Была эта дама участником сочинения фейка, не была – это никакого значения не имеет. Мы знаем, кто оплачивал работу Кристофера Стила. В том числе она оплачивалась из фонда Обамы «За демократию». Все эти данные есть у нас в комиссии. От того, что возникают еще две-три фамилии, что это дает? Ничего», - заключил сенатор.
Кристофер Стил возглавлял российское управление MI-6 в 2006-2009 годах. Под дипломатическим прикрытием он работал в России в 1990-1993 годах. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, по данным расследования ФСБ, был завербован в 1995 году в Испании.
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