СМИ назвали губернаторов, которых могут уволить перед выборами в Госдуму

Губернаторы нескольких регионов могут быть уволены к сентябрьским выборам в Госдуму, сообщило URA.RU со ссылкой на источник.

Как утверждает издание, 12 губернаторов могут уволить для поднятия рейтинга действующей власти и улучшения результатов выборов. Источник агентства указал, что конкретного решения пока нет, но оно может появиться в ближайшее время. Он отметил, что массовая отставка российских губернаторов рассматривается как один из вариантов работы с протестными регионами.