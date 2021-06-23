СМИ назвали губернаторов, которых могут уволить перед выборами в Госдуму
Губернаторы нескольких регионов могут быть уволены к сентябрьским выборам в Госдуму, сообщило URA.RU со ссылкой на источник.
Как утверждает издание, 12 губернаторов могут уволить для поднятия рейтинга действующей власти и улучшения результатов выборов. Источник агентства указал, что конкретного решения пока нет, но оно может появиться в ближайшее время. Он отметил, что массовая отставка российских губернаторов рассматривается как один из вариантов работы с протестными регионами.
По информации издания, в списке на чистку могут оказаться политики любых партий. Источник рассказал, что номинантами на увольнение являются губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), лидер Ингушетии Махмуд—Али Калиматов («Единая Россия») и губернатор Чукотки Роман Копин («Единая Россия»). Все они занимают последние позиции в экспертных рейтингах.
Кроме того, по данным URA.RU, могут уволить главу Ставропольского края Владимира Владимирова, Калмыкии Бату Хасикова, Марий Эл Александра Евстифеева и Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ). Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава республики Алтай Олег Хорохордин, бурятский губернатор Алексей Цыденов и глава Карелии Артур Парфенчиков тоже находятся в зоне риска.
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