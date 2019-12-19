Федоров: Республиканцы в Сенате не допустят импичмента Трампа
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Формат пресс-конференции Путина был изменен
Формат пятнадцатой пресс-конференции президента Владимира Путина был изменён. Кремль запретил журналистам использовать плакаты большого размера, которые часто используются для привлечения внимания. Тем не менее, мероприятие побило рекорд по количеству представителей СМИ.
Валерий Федоров: «Конечно же, дело не в том, что плакаты привлекали внимание. Дело в вопросах, которые задавались. И в ответах, которые дал президент», – комментирует в интервью НСН Валерий Федоров.
Палата представителей США проголосовали за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Конгрессмены голосовали по двум статьям: за злоупотребление властью и препятствование расследования Конгресса.
Валерий Федоров: «Впереди голосование в Сенате, который в отличие от демократической Палаты представителей, контролируется республиканцами, то есть партией Трампа. Очевидно, что импичмента все-таки не будет. Но скандал, разговоры, дискуссия, критика будут, и будут в огромном масштабе. Все это происходит на старте очередной президентской кампании. Напомню, в ноябре 2020 года гражданам США предстоит избрать своего лидера на следующие четыре года», – делится он с НСН.
В Госдуме завершена осенняя сессия
Госдума завершила осеннюю сессию, приняв более двухсот законов. Планы на следующий год – обеспечение роста экономики.
Валерий Федоров: «Большинство этих законов никому неизвестно. Но, как минимум один, получил огромный резонанс. Он, правда, ещё не принят, но уже начал обсуждаться. Это закон о семейном насилии. По опросу ВЦИОМ, более 70 процентов опрошенных россиян полагают, что такой закон нам нужен. Что в этом законе будет содержаться, и какие будут предложения по очень непростым вопросам – тут ответа пока нет. Будем наблюдать, и, надеюсь, будем даже участвовать. Такое право у наших граждан тоже есть, но вернемся к этому уже в 2020 году», – рассказывает он НСН.
В Новый год россияне уйдут закредитованными
В преддверии новогодних праздников россияне начали брать микрозаймы. Чаще всего гражданам не хватает на подарки.
Валерий Федоров: «Это и понятно. С одной стороны, Новый год – это праздник номер один. Семейный праздник с елкой, подарками и новогодним столом. Это обязательно, но, с другой стороны, экономика растёт не слишком быстро, доходы тоже заставляют себя ждать. В общем, образуется разрыв. Этот разрыв надо закрывать, и микрозаймы – это одно из выгодных предложений. Выгодных, правда, если есть чем отдавать и не спустя год, а очень быстро, иначе проценты набегут», – говорит Валерий Федоров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.