Федоров: Республиканцы в Сенате не допустят импичмента Трампа

Валерий Федоров: «Большинство этих законов никому неизвестно. Но, как минимум один, получил огромный резонанс. Он, правда, ещё не принят, но уже начал обсуждаться. Это закон о семейном насилии. По опросу ВЦИОМ, более 70 процентов опрошенных россиян полагают, что такой закон нам нужен. Что в этом законе будет содержаться, и какие будут предложения по очень непростым вопросам – тут ответа пока нет. Будем наблюдать, и, надеюсь, будем даже участвовать. Такое право у наших граждан тоже есть, но вернемся к этому уже в 2020 году», – рассказывает он НСН.

