СМИ: Российская авиация возобновила удары по сирийскому Идлибу
Российские самолеты возобновили авиаудары по занятому сирийской оппозицией городу Идлиб. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, бомбы были сброшены на несколько городов, а также на главную водонасосную станцию Идлиба. О том, что станция повреждена, заявил анонимный чиновник ООН. Он подчеркнул, что это ухудшает положение миллионов сирийцев.
В анклаве, захваченном повстанцами, зафиксировали удары по животноводческим и птицеводческим фермам около КПП на границе с Турцией.
В сирийской армии не прокомментировали эти данные. Официальный Дамаск настаивает, что удары были нанесены лишь по вооруженным группировкам, а не по мирным жителям. СМИ также передали запрос в пресс-службу Министерства обороны России.
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