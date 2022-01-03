СМИ: Российская авиация возобновила удары по сирийскому Идлибу

Российские самолеты возобновили авиаудары по занятому сирийской оппозицией городу Идлиб. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

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По данным агентства, бомбы были сброшены на несколько городов, а также на главную водонасосную станцию Идлиба. О том, что станция повреждена, заявил анонимный чиновник ООН. Он подчеркнул, что это ухудшает положение миллионов сирийцев.

В анклаве, захваченном повстанцами, зафиксировали удары по животноводческим и птицеводческим фермам около КПП на границе с Турцией.

В сирийской армии не прокомментировали эти данные. Официальный Дамаск настаивает, что удары были нанесены лишь по вооруженным группировкам, а не по мирным жителям. СМИ также передали запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:АвиаударРоссийская АвиацияСирия
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