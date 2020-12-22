Россия симметрично ответила на введенные ЕС санкции

В связи санкциями Евросоюза из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, российская сторона приняла решение расширить свой санкционный список для представителей стран-членов ЕС. Въезд на территорию РФ включенный в список лицам будет запрещен. Об этом пишет ТАСС.

В дипведомстве отметили, что включили в список тех, кто «причастен к нагнетению антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».