Россия симметрично ответила на введенные ЕС санкции

В связи санкциями Евросоюза из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, российская сторона приняла решение расширить свой санкционный список для представителей стран-членов ЕС. Въезд на территорию РФ включенный в список лицам будет запрещен. Об этом пишет ТАСС.

В дипведомстве отметили, что включили в список тех, кто «причастен к нагнетению антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

МИД РФ считает санкции ЕС из-за ситуации с Навальным незаконными

Евросоюз 15 октября ввел санкций против шести россиян после госпитализации Навального. В числе попавших под европейские ограничения глава ФСБ Александр Бортников и начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.



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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Мид РФСанкции ЕСАлексей Навальный
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